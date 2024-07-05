13/06/2024 14:29

《中國要聞》國資貿易商從俄羅斯購買精煉銅不翼而飛，市價逾億元

《經濟通通訊社13日專訊》據《彭博》引述知情人士報道，由浙江國資委控制的物產中大集團(滬:600704)此前從一家俄羅斯銅廠購買了2000噸精煉銅，本應於上月交貨，但這批貨物竟不翼而飛，航運公司記錄顯示船上運載的價格是要便宜得多的花崗岩，並且可能已經被運到土耳其，以市價計算這批精煉銅價值近2000萬美元（折合約1.45億元人民幣）。

報道又表示，物產中大的工作人員已前往俄羅斯調查事情真相，但他們甚至無法確定冶煉廠的位置。物產中大對報道內容不予評論，股價現跌1.5%。

分析指，由於西方對俄羅斯商品實施制裁，這讓中國買家在中俄貿易中享受到價格折扣和其他有利的付款條件，再加上金屬價格高企，誘使中國貿易商在與供應商的關係尚不穩固的情況下進行交易。(ey)