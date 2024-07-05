13/06/2024 10:05

【聚焦人幣】人行本月19日在港招標發行200億人民幣央票

《經濟通通訊社13日專訊》人民銀行公告，將於2024年6月19日（下周三）在香港發行200億元人民幣六個月期（182天）央票。

公告稱，為豐富香港高信用等級人民幣金融產品，完善香港人民幣收益率曲線，人行將於2024年6月19日通過香港金融管理局債務工具中央結算系統（CMU）債券投標平台，招標發行2024年第六期中央銀行票據，期限6個月（182天），為固定利率附息債券，到期還本付息，發行量為人民幣200億元，起息日為2024年6月21日，到期日為2024年12月20日，到期日遇節假日順延。票據面值為人民幣100元，採用荷蘭式招標方式發行，招標標的為利率。(sl)