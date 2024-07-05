13/06/2024 15:04

《Ａ股焦點》黃金股下調，湖南黃金挫逾4%，有金店金價跌穿六百

《經濟通通訊社13日專訊》滬深黃金股下調，湖南黃金(深:002155)挫4.2%，銀泰黃金(深:000975)跌3.8%，西部黃金(滬:601069)跌3.1%，曉程科技(深:300139)跌3%，赤峰黃金(滬:600988)跌2.7%，中金黃金(滬:600489)跌2.1%，山東黃金(滬:600547)跌1.9%，四川黃金(深:001337)跌1.4%。

據內媒《極目新聞》報道，自去年第四季度開始持續飆漲的國際金價近日持續回調，端午假期期間現貨黃金價格一度跌破2290美元關口，創2021年8月以來最大跌幅。國內終端市場方面，不少品牌金店的金價與近期歷史最高點相比亦大幅下調，半個月內掛牌價回落逾30元人民幣/克，疊加優惠後足金每克低至590元人民幣左右。

報道引述多家品牌金店店員透露，雖然近期優惠力度不小，但目前正值傳統的黃金消費淡季，加之黃金價格波動較大，前來買金的多為剛需群體。(sl)