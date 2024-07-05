13/06/2024 15:21

【聚焦數據】廣東首5月進出口增13.6%，高於全國水平

《經濟通通訊社13日專訊》海關總署廣東分署統計，今年前5個月，廣東外貿進出口3.59萬億元(人民幣．下同)，較去年同期增長13.6%，增速較前4個月加快1.3個百分點，並高出全國7.3個百分點。其中，出口2.33萬億元，增長10.7%；進口1.26萬億元，增長19.2%。



*電動汽車出口增65%，半導體製造設備進口增逾2倍*



前5個月，廣東機電產品出口增長8.6%，佔廣東出口總值的64.6%。其中自動數據處理設備及其零部件、家用電器、集成電路分別出口1526.2億元、1399.3億元和1072.8億元，增長14.8%、16.3%、27.3%；電動載人汽車、船舶、集裝箱分別出口141.1億元、120.1億元和73.8億元，增長65.4%、76.6%和113.7%。同期，出口勞動密集型產品3263.4億元，增長0.2%，佔14%；出口鋼材728.4億元，增長6倍，佔3.1%。

前5個月，廣東進口機電產品增長26.4%，佔廣東進口總值的63.6%。其中進口集成電路4361.8億元，增長26%；自動數據處理設備及其零部件819.2億元，增長119%；半導體製造設備238.6億元，增長233.4%。同期，進口煤炭、原油、天然氣等3類能源產品合計4166.2萬噸，增加46.1%，價值583.5億元，增長20.7%。



*一般貿易進出口增速較快，民營企業進出口佔比提升*



前5個月，廣東前5貿易夥伴分別為東盟、香港、美國、歐盟和台灣，進出口分別增11.5%、17.1%、10%、5.9%和20.2%。同期，對共建「一帶一路」國家進出口1.34萬億元，增長11.1%；對RCEP其他成員國進出口1.02萬億元，增長12.3%。

前5個月，廣東一般貿易進出口2.14萬億元，增長16.6%，較廣東整體進出口增速快3個百分點，佔廣東進出口總值的59.6%。同期，加工貿易進出口7525.9億元，增長3.2%，佔21%；保稅物流進出口6592.7億元，增長25.2%，佔18.4%。

前5個月，廣東民營企業進出口2.29萬億元，增長20.4%，佔廣東進出口總值的63.7%，較去年同期提升3.6個百分點。同期，外商投資企業進出口1.11萬億元，增長3%，佔30.9%；國有企業進出口1839.8億元，增長3.6%，佔5.1%。(sl)