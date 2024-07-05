13/06/2024 08:56

【美息見頂】美國通脹數據降溫，聯儲局或9月減息

《經濟通通訊社13日專訊》數據顯示，美國5月份通脹意外放緩，投資者提高對聯儲局年內的減息預期，債券市場預計最早9月減息的可能性有所增加。

美債在周三(12日)數據發布後上漲，兩年期孳息率一度下跌15個基點，至4.68厘，為5月初以來最大跌幅。互換合約重新定價，完全消化了11月和12月減息的情景，並將9月減息的概率上調至76%。

從孳息率曲線來看，各期限美債孳息率至少下跌7個基點，基準10年期孳息率下跌約11個基點，至4.30厘。對年內減息的樂觀情緒升溫，令孳息率曲線陡化，但短期利率仍高於長期，曲線依然呈現倒掛。

分析指，這是一份非常疲軟的報告，聯儲局現在完全有可能在9月減息。(rc)