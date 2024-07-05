13/06/2024 09:16

【美息見頂】聯儲局如期按兵不動，點陣圖顯示今年只會減息一次

《經濟通通訊社13日專訊》聯儲局官員預計今年只會減息一次，2025年可能會有更多減息。

官員周三(12日)一致投票決定維持聯邦基金利率在5.25厘至5.5厘區間不變，但最新點陣圖顯示決策者目前預計今年只會減息一次，3月時的預測是減息3次。此外，他們現在預計到2025年將有4次減息，多於之前預計的3次。

聯儲局主席鮑威爾在記者會上表示，最近的通脹數據比今年早些時候更好，朝著目標取得了溫和的進一步進展，聯儲局需要看到更多好的數據來增強對通脹達標的信心。

此外，聯儲局官員發布了新的通脹預測，將核心通脹率預期從3月的2.6厘上調至2.8厘。他們對經濟增長和失業率的預測分別維持在2.1厘和4厘不變。(rc)