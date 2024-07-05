14/06/2024 16:56

《外圍焦點》歐元區公布貿易收支，美國公布進出口物價等數據

《經濟通通訊社14日專訊》美國CPI及PPI兩大通脹數據雙雙放緩，及聯儲局暗示降息一次，提振美股昨日表現。標普500上漲12.71點或0.2%，報5433.74點。納指上漲59.12點或0.3%，報17667.56點。道指下跌65.11點或0.2%，報38647.1點。港股方面，恒生指數收市報17941，跌170點或0.9%，成交1162億元。

各國重要經濟活動方面，本港時間今晚9:30pm，歐洲央行執委施納貝爾參加歐洲財政委員會一場線上會議。15日凌晨2:00am，芝加哥聯邦儲備銀行總裁古爾斯比參加一個爐邊談話。

數據方面，今日5:00pm，歐元區公布4月貿易收支，經季節調整料由173億歐元升至175億歐元。今晚8:30pm，美國公布5月出口物價，月率升幅料由0.5%收窄至0.1%，年率料由下滑1%改善至升0.6%；5月進口物價月率料由0.9%逆轉至下滑0.1%，年率升幅料由1.1%擴大至1.3%。10:00pm，美國公布6月密歇根大學消費者信心指數，料由69.1升至72。(wa)