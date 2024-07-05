14/06/2024 15:23

【外圍經濟】植田和男：如經濟數據許可，日本可能7月加息

《經濟通通訊社14日專訊》日本央行行長植田和男在公布議息決策後表示，如果經濟數據許可，日本有可能在7月加息。他同時預告，削減債券購買規模將相當大，但希望在初期謹慎推進。

植田在被問及利率走向時，作出上述回應。日本央行將於7月31日公布削減購債的具體計劃。植田表示，希望在減少債券購買時謹慎推進，很難說減少購債階段會持續多久。



*植田發言後日圓跌幅收窄*



植田發言後日圓跌幅收窄，美元兌日圓最新報158.01。由於較早前央行宣布維持利率不變，但沒有如預期公布減少購債規模，引發金融市場動盪。美元兌日圓一度升至158.26。日本10年期國債期貨一度大漲0.4%，創12月底以來最大漲幅。(jf)