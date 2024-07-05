14/06/2024 14:25

李家超：國際金融中心挑戰在於政治因素，明智投資者明白當中起伏

《經濟通通訊社14日專訊》行政長官李家超回應有關本港國際金融和航運中心的負面言論時指出，本港兩個中心的地位很鞏固，而且很有優勢。

他表示，國際金融中心最大挑戰不是經濟和金融方面，而是政治因素，曾經聽過有資金在不問價錢下盡快撤離香港，認為這是一種政治姿態，而非出於經濟原因，強調明智的投資者知道長期投資會有起伏，但政治對市場的不當影響不會持續太久。



*國際金融中心不只股票買賣*



李家超出席機遇灣區主題採訪活動時指，很多人談國際金融中心只是很狹隘地談股票買賣，原因是過去兩年本港恒生指數下降約三分一，但最近已經反彈約兩成。

他強調，國際金融中心還包括是否容易幫助國際融資、銀行活躍程度、保險密度、貨幣流動等，其中香港發債水平亞洲第一，世界百強銀行有75%在港營運，本港保險密度全球第一，香港佔人民幣離岸交易8成，從各方面看，本港國際金融中心地位很穩固。



*不應該與新加坡比較太多*



李家超又指出，很多時只談國際航運中心的集裝箱量，這是其中一個重要指標，本港排名在世界10名以內，但更重要是從航運創造的價值去看，本港船舶註冊排名全球第4，有助提升經營者收入，包括律師、會計、融資等增值服務，效率方面名列前茅，香港亦是4個世界航運仲裁中心之一，因此對本港競爭力有信心。

另外，李家超表示，香港與新加坡有合作的角色，形容屬建設性的競爭對手，認為對兩個地方都有好處，但不應該比較太多，因為雙方扮演的角色不同。(hp)