14/06/2024 18:00

【企業盈喜】創業集團控股料全年虧轉盈，賺不少於約200萬元

《經濟通通訊社14日專訊》創業集團控股(02221)公布，截至2024年3月31日止財政年度，預期將錄得公司擁有人應佔溢利不少於約200萬元，而截至2023年3月31日止年度則錄得公司擁有人應佔虧損約2080萬元。

集團指，該變動主要是由於確認以無形資產(即專利技術)注資聯營公司所產生的一次性收益約5290萬元；公司於2023年8月授出購股權，以權益結算的購股權開支由2023財政年度的約230萬元增加至本年度的約1000萬元，以及集團建築業務的財務業績下降，由2023財政年度溢利約50萬元下降至本年度虧損約1310萬元，原因是其中一個項目的進度延誤及新授項目的整體毛利率較低。(hp)