14/06/2024 15:57

滙豐范卓雲：恒指今年底預測目標為19230點

《經濟通通訊社14日專訊》滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，對於香港和中國內地股票，該行保持中性觀點，恒生指數今年底預測目標為19230點，預期中證監5項惠港措施將持續吸引內地南向資金流入港股，有助改善港股流動性不足問題，為被低估的優質股票帶來投資機會。

她指出，亞洲仍然是全球經濟最重要的增長引擎，該行預計亞洲（除日本以外）今年的經濟和盈利增長達到4.6%和23%，大幅領先其他地區，又指在區內發現眾多具備優越增長前景和估值吸引的多元化投資機會。該行對日本、印度和南韓的股票持偏高比重配置，認為這些市場可提供亞洲結構性增長的最佳機會。

她提及，該行對今年下半年的投資前景感到樂觀，並繼續專注於將現金投入偏高配置的環球股票和債券市場，相信債券孳息率已見頂，環球經濟周期亦已見底。這意味著投資組合的表現將受到雙引擎驅動，吸引的債券孳息率和不斷擴大的盈利增長。(bn)

