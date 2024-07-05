14/06/2024 16:31

滙豐環球私銀：港股看好房地產投資信託股票及高股息國企股

《經濟通通訊社14日專訊》滙豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華預計，今年下半年中國經濟增長將橫行發展，房地產市場仍需要時間消化未售出房屋庫存，而且有需要推出更多扶持政策來穩定內需，提振商業信心和消費情緒，應對通縮威脅。



*看好高股息國企股及REITs*



何偉華表示，在最近港股強力反彈之後整固，恒生指數的估值仍然具有吸引力。該行的投資策略保持選擇性，偏好中國服務消費和高端製造業中被低估的優質股票。該行青睞派發高股息的優質國企股，並繼續關注個別超賣，但財政穩健且具競爭力的優質香港發展商和房地產投資信託股票。

何偉華提及，該行還偏好香港的保險、電信和公用事業股，因為這些股票具有增長韌性，並且可以受惠預期的聯儲局減息。



*料美國9月減息四分一厘，明年減息三次*



滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，歐洲央行和加拿大央行已啟動減息周期，預計美國聯儲局將於9月減息四分一厘，並在2025年再減息三次，每次四分一厘。聯儲局的最新點陣圖預測聯邦基金利率將在2025年底降至4.125%。因此，繼續持有現金的吸引力不大，建議投資者鎖定目前處於近十年高位的債券孳息率。

她提及，除了增加收益，該行尋求盈利增長機會，這得到全球經濟周期改善和成本壓力減輕的支持。美國國內需求具有抗逆力，歐元區和英國經濟也見底回穩，該行預測今年全球和美國經濟增長率將站穩於2.6%和2.3%。預期中國最新推出提振房地產的刺激措施將有助今年國內生產總值增長穩定於4.9%，印度的經濟表現在多個方面持續出現驚喜，今年經濟增長料達6.3%。(bn)