14/06/2024 17:08

滙豐環球私銀：未來六個月偏高比重配置環球股票及美國國債等

《經濟通通訊社14日專訊》滙豐環球私人銀行表示，未來六個月將採取承險投資策略，將現金配置比例設為零，並偏高比重配置環球股票、美國國債和環球投資級別債券。美國市場仍然是該行在環球股票組合中最大的偏高比重配置，同時對亞洲股票保持偏高比重配置。由於受到高實際利率的支持、央行減息步伐不一致，以及地緣政局不明朗帶來的避險需求，滙豐私銀持續看好美元。

滙豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華表示，在捕捉收益機會方面，該行鎖定亞洲債券目前處於多年高位的孳息率，偏好5至7年期的亞洲投資級企業債券。隨著持續的通脹回落和聯儲局預計在今年9月開始減息，許多亞洲央行將於今年下半年開始下調利率。該行偏好日本和南韓金融機構和投資級企業債券、印度本幣債券、印尼準主權投資級債券、澳門博彩和中國內地科網債券。

日本央行公布維持短期利率目標在零至0.1厘不變，滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，日本央行決定符合預期，預期今年第三季日本央行將會加息一次，亦留意到現時客戶的投資情緒較今年初有所改善。(bn)