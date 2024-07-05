14/06/2024 19:15

《再戰明天》澳洲央行一連兩日議息，中國公布失業率等數據

《經濟通通訊社14日專訊》澳洲央行一連兩日議息，及中國公布失業率等數據，料為下周一(17日)市場焦點。

各國重要經濟活動方面，澳洲央行一連兩日舉行利率會議。美聯儲理事庫克在一場活動上講話。下周一本港時間4:00pm，歐洲央行執委兼首席經濟學家連恩參加路透Newsmakers活動的對話和問答活動。晚上7:30pm，歐洲央行副總裁德金多斯在一場研討會上講話並參加問答環節。8:00pm，歐洲央行執委奇波洛內在歐盟執委會和歐洲央行有關歐洲金融一體化的聯合會議上主持一場活動，主題為「單一的歐盟金融市場監管－－方法和潛在益處」。



*美國公布紐約聯儲製造業指數，大家樂公布業績*



數據方面，下周一10:00am（本港時間．下同），中國公布5月工業生產，年率升幅料由6.7%收窄至6%，年初至今年率升幅料維持於6.3%；5月零售銷售年率升幅料由2.3%擴大至3%，年初至今年率升幅料由4.1%收窄至3.8%；5月失業率料維持於5%。8:30pm，美國公布6月紐約聯邦儲備銀行製造業指數，料由負15.6收窄至負13。

在本港，下周一公布業績的公司有:景福集團(00280)、大家樂(00341)等。(wa)