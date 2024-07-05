14/06/2024 11:29
《港元利率》拆息個別發展，一個月期連跌兩天
《經濟通通訊社14日專訊》港元拆息今日個別發展，隔夜息回落至3.9厘。一周錢升至4.00982厘，創近一周新高。不過，與樓按相關的一個月拆息連跌兩天，報4.50881厘。
反映銀行資金成本的三個月拆息降至4.73292厘，六個月期亦降至4.80810厘。一年期則微升至4.98393厘。
恒指今早低開84點後，跌幅擴大，暫時最多跌185點，低見17927，下試50天線後跌幅收窄，一度只跌2點，最新下跌81點。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息降至4.73292厘，六個月期亦降至4.80810厘。一年期則微升至4.98393厘。
恒指今早低開84點後，跌幅擴大，暫時最多跌185點，低見17927，下試50天線後跌幅收窄，一度只跌2點，最新下跌81點。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.9
|-0.607
|一周
|4.00982
|+0.982
|兩周
|4.16589
|+1.053
|一個月
|4.50881
|-0.071
|兩個月
|4.63387
|-0.071
|三個月
|4.73292
|-0.113
|六個月
|4.8081
|-0.071
|一年
|4.98393
|+0.179
資料來源：香港銀行公會