14/06/2024 11:29

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.9 -0.607 一周 4.00982 +0.982 兩周 4.16589 +1.053 一個月 4.50881 -0.071 兩個月 4.63387 -0.071 三個月 4.73292 -0.113 六個月 4.8081 -0.071 一年 4.98393 +0.179

《經濟通通訊社14日專訊》港元拆息今日個別發展，隔夜息回落至3.9厘。一周錢升至4.00982厘，創近一周新高。不過，與樓按相關的一個月拆息連跌兩天，報4.50881厘。反映銀行資金成本的三個月拆息降至4.73292厘，六個月期亦降至4.80810厘。一年期則微升至4.98393厘。恒指今早低開84點後，跌幅擴大，暫時最多跌185點，低見17927，下試50天線後跌幅收窄，一度只跌2點，最新下跌81點。(cl)資料來源：香港銀行公會