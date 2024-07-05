14/06/2024 15:54
【高息定存】星展4及6個月定存息加至4厘，入場僅5萬元
《經濟通通訊社14日專訊》美國聯儲局一如預期維持利率不變，不少銀行調整定存產品，甚至調高定存息至4厘。當中星展銀行4個月及6個月港元定存息調升0.15厘至4厘，而3個月為3.85厘，12個月為3.35厘，起存額僅5萬元，客戶可透過網上銀行以舊資金辦理。而客戶透過網上銀行以新資金辦理，4個月及6個月港元定存息則調升0.1厘至4厘，3個月及12個月定存息分別為3.9厘、3.4厘。
另外，創興銀行也調高定存息，只要起存額為50萬元，3個月定存息調升0.1厘至4厘，6個月定存息調升0.3厘至3.55厘，適用於客戶透過網上銀行以新舊資金辦理。(kk)
表列各大銀行定存息率:https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php
另外，創興銀行也調高定存息，只要起存額為50萬元，3個月定存息調升0.1厘至4厘，6個月定存息調升0.3厘至3.55厘，適用於客戶透過網上銀行以新舊資金辦理。(kk)
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