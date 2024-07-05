14/06/2024 12:13

【美國議息】安本：聯儲局意外展示鷹派立場，或到12月始減息

《環富通基金頻道14日專訊》安本副首席經濟師James Cann指，美聯儲在6月聯邦公開市場委員會(FOMC)會議上意外地展示鷹派立場，理事會成員預計今年減息一次成為整體的中位數。儘管5月消費者物價指數報告疲弱，但仍然展現這議息結果，顯示寬鬆政策的門檻比市場之前預期的更高。事實上，在經濟增長和勞動力市場狀況仍然穩健的情況下，美聯儲似乎保持耐性，等待通脹回落有持續進展的跡象。



*不排除9月減息可能性，惟或需見通脹數據持續疲弱*



當然，這並不排除9月減息的可能性，其中8名委員仍在考慮2024年出現兩次減息，而且主席鮑威爾明確表示政策將以數據主導。然而，可能需要看到持續疲弱的通脹數據，理事會才朝這個方向作出改變，而當中似乎沒有太多轉彎的空間。

雖然增長或勞動力市場指標急劇惡化也可以產生同樣的轉變，但儘管經濟活動將繼續放緩，但幾乎看不到出現重大的減弱跡象。考慮到這一點，現在預計美聯儲可能會等到12月才減息，而由於美國大選臨近，11月也不太可能是選項。

在消費者物價指數報告發布後，市場預計今年將出現整整50個基點的減息，而在美聯儲展示更鷹派立場後，市場預測對此只出現輕微改變（中位數為減息45個基點）。在美聯儲以數據為主導並繼續保持開放選項的背景下，未來幾個月利率預期可能會繼續波動。(wa)