14/06/2024 12:14

【美國議息】尚渤投資：鮑威爾不見鴿派態度，仍依賴數據支持減息

《環富通基金頻道14日專訊》尚渤投資投資組合經理Lon Erickson指，美國5月CPI報告搶了聯邦公開市場委員會(FOMC)會議的風頭，不過估計FOMC成員對此沒太大意見。FOMC無疑歡迎數據放緩的消息，但單一月份的數據難以改變利率點陣圖及全體成員的看法。FOMC仍然依賴數據以支持減息決定－－當局需看到多個月份的數據支持核心通脹正朝2%目標靠攏。不過，美國國債市場則受CPI數據鼓舞。聲明前，2-30年期國債收益率一度驟降10至15基點。市場在消化聲明及新點陣圖時出現一些波動，但收益率仍大致上持平。



*聯儲局聲明無太大變化，經濟預測摘要值得留意*



聯儲局的正式聲明並無太大變化，從先前通脹「缺乏」進展到現在以「適度」作描述。這似乎更準確地反映了過去兩個月核心通脹呈現下降的趨勢，並向市場傳達聯儲局成員在確信通脹受控前需看到更多進展。

最新的經濟預測摘要(SEP)值得市場留意，原因如下：首先，預測顯示長期聯邦基金利率的預期中位數從2.6%上調至2.8%。這與經濟在大幅加息背景下仍然強於預期的事實相符，反映了市場對中性利率水平高於此前預期的認同，但必須保持謹慎，因為這一看法僅能在事後得到證實。其次，2024年預測中位數為僅有一次減息，低於先前的三次，也低於市場預期的兩次。然而，2025年整體減息次數從之前的三次增加到四次。總的來說，未來18個月內仍有五次減息。縱然這是一個轉變，但並非意義重大，尤其是如果僅將減息從2024年12月推遲至2025年1月。



*鮑威爾淡化單月CPI數據良好，略過點陣圖討論*



預期主席鮑威爾會因CPI數據向好及SEP變得鷹派而表現出偏鴿派的態度，但實際上卻令人失望。鮑威爾並無特別鷹派的表態，但卻在沒有減息的情況下刻意淡化單一月度數據表現良好的重要性，並略過點陣圖的討論，而非試圖以鴿派方式作解讀。這導致國債收益率再度下跌5至8個基點。即使在被問及如何平衡失業和通脹前，鮑威爾亦暗示聯儲局非常清楚知道需要在這兩面取得微妙的平衡。

鮑威爾特別指出勞動市場或迅速轉為疲軟，而聯儲局並不會坐以待斃。這或意味著聯儲局在通脹進展上已願意快速果斷減息以遏制大規模失業的臨界點。如他所說，高通脹給美國家庭帶來痛苦，但無收入才是更壞的情況。(wa)