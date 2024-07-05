14/06/2024 12:16

【美國議息】DWS：儲局立場前後矛盾，洞悉利率走向需串連細節

《環富通基金頻道14日專訊》DWS美國經濟學家Christian Scherrmann指，6月FOMC會議前發表的經濟數據釋出極之利好的訊號。經歷了令人失望的第一季度後，通脹已連續兩個月呈下降趨勢。一系列勞動力市場數據，包括失業率上升至4.0%，顯示勞工短缺情況正在逐步紓緩。雖然最近強勁的非農就業數據減低市場對減息的預期，但移民增多和統計部門的潛在偏差，讓意外走高的數據被重新審視。此外，雖然第一季度GDP增長令人失望，但核心的國內消費保持穩健，減輕了整體數字較低的打擊。



*對今年通脹再降溫希望不大，需時觀察對抗通脹「進展」*



儘管所有指標均偏向鴿派，但央行官員在6月份FOMC會議上意外地作出相當鷹派的講話。最新的聯邦基金利率預測中值（即點陣圖）顯示，聯儲局於年底前只會降息一次，與3月份預測的三次降息大相逕庭，原因可能是當局對今年和明年的通脹前景作出輕微上調。然而，FOMC官員表示2024年通脹進一步降溫的希望不大。此外，點陣圖的分布顯示，央行官員並未達成共識，而要洞悉利率走向，需要串連更多細節。最近，市場對長期利率或中性利率的討論有所增加，央行官員將預期利率從2.6%上調至2.8%，雖然加幅不大，但卻意味著央行官員現時認為結構性物價壓力有所增加。與此同時，會後聲明肯定了當局在抗通脹工作方面的成果，措詞從「缺乏進展」更新為「溫和進展」。雖然此解讀比點陣圖更細微，但6月FOMC會議的初步訊息仍然偏向鷹派。

倘若僅從表面上解讀最新的經濟預測，看似是即使通脹並未下降，或勞工短缺情況並未紓緩，聯儲局仍然傾向於降低利率，但這一立場並不符合他們在聲明中提到抗通脹已取得「溫和進展」的評估。聯儲局的最新預測似乎早在意外疲軟的5月通脹數據出爐前已經制訂好。在記者會上，聯儲局主席鮑威爾因為這種前後矛盾的情況受到質疑。他回應說，這些預測偏向保守，而較低的通脹數據（例如5月數據）可能會改變前景。鮑威爾進一步解釋，因為2023年下半年經濟偏軟，聯儲局對2024年持續通脹的假設受到基數效應的影響，他重申，未來仍然會根據經濟數據作出決策，同時5月的數據表現可以被視為對抗通脹取得的「進展」--市場正在密切關注的關鍵詞。

總之，我們需要更多時間觀察「進展」一詞，並將成為首次降息的明確訊號。在此期間，聯儲局必須避免出現2023年第四季的情況，即由於降息預期升溫，金融狀況出現不必要的寬鬆。考慮到6月會議期間出現的矛盾情況，結論是目前這一目標已經實現：市場預計2024年的降息少於兩次，次數略低於會議前的預期。這是把各種事實串連起來後所得到的評估。(wa)