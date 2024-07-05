14/06/2024 17:23

《神州經脈》M1創最大降幅，滬指連跌5周，新能源車出口跌一成

《神州經脈》外圍造好，加上官媒放風降準降息有空間，然而滬深股市仍缺乏動能，今日（14日）滬綜指守三千關壓力持續，在白酒、軍工等板塊帶隊領跌下，午後一度低見3011.58點，刷新兩個月新低，就在此時券商、保險及地產股及時拉抬維穩，滬指跌幅快速收窄更反覆倒升，全日收升0.12%，報3032.63點，深成指升0.5%，創業板指升0.76%。兩市全日成交8481億元（人民幣．下同），按日增加12.7%，是5月20日以來成交新高。

總結全周，外資周一至周四持續流出A股，累計淨流出規模超過178億元，兩市整體亦保持低水平成交，即管美聯儲降息預期有升溫趨勢，仍難改中國股匯低氣壓局面，滬綜指全周累跌0.61%，屬連續第五個星期下跌，累計跌幅達3.8%。

日本央行鴿派表現拖累日圓，另外歐洲政治動盪也助力美元被動上行，人民幣匯價承壓回落，盤中距離交易區間下限不足15點。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2557，較上個交易日4時30分收盤價跌37點子，創去年11月14日以來七個月新低，全日在7.2535至7.2560之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1151，較上個交易日跌29點子，止兩連升，創1月19日以來近五個月新低，與市場預測偏離擴大至近1470點，上個交易日報7.1122。



*今日新聞精選*



1. 歐盟委員會下月初將對自中國進口的電動車額外徵收最多38.1%臨時性關稅。中國正醞釀反制行動，可能提高從歐盟入口的大排量汽油車及白蘭地等產品的進口關稅。另據《環球時報》引述業內人士稱，有中國企業已向有關部門提出正式申請，要求對原產於歐盟的豬肉進行反傾銷調查。中國商務部發言人何亞東昨回應稱，調查機關將對國內產業提起的申請依法進行審查。



2. 土耳其早於歐盟宣布，對中國產的燃油車及混動車徵收40%額外進口關稅，自6月8日發布日起30天後實施。商務部發言人今日回應稱，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，並指土耳其曾以同樣方式對中國電動汽車加徵40%附加關稅，中方已多次向土方提出嚴正交涉。中國外交部發言人林劍亦批評，土耳其加徵關稅的做法不符合世貿規則，也不符合中土關係穩固發展的勢頭。



3. 中汽協最新數據顯示，2024年5月汽車產量為237.2萬輛，同比增長1.7%，銷量為241.7萬輛，同比增長1.5%。其中，新能源汽車產、銷分別完成94萬輛和95.5萬輛，同比分別增長31.9%和33.3%，市場佔有率達到39.5%。5月，汽車國內銷量193.6萬輛，環比增長4.3%，同比下降2.9%；汽車出口48.1萬輛，環比下降4.4%，同比增長23.9%。其中，新能源汽車國內銷量85.6萬輛，環比增長16.3%，同比增長40.8%；新能源汽車出口9.9萬輛，環比下降13.3%，同比下降9%。



4. 人民銀行公布，截至5月底，廣義貨幣(M2)餘額301.85萬億元，同比增長7%，增速續創有數據來新低，低於市場預期的7.2%；同期狹義貨幣(M1)餘額64.68萬億元，同比下降4.2%，降幅創有數據以來最大；流通中貨幣(M0)餘額11.71萬億元，同比增長11.7%。前五個月淨投放現金3618億元。5月末人民幣貸款餘額248.73萬億元，同比增長9.3%，增速低於市場預期的9.5%；而按上月公布的4月末人民幣貸款餘額247.78萬億元計算，5月新增人民幣貸款約9500億元，亦低於市場預期的12550億元。此外，前五個月社會融資規模增量累計為14.8萬億元，比上年同期少2.52萬億元；據測算，單5月社融增量為2.07萬億元，低於市場預期的2.2萬億元。5月末社會融資規模存量為391.93萬億元，同比增長8.4%。



5. 人民銀行已向21家全國性銀行印發《關於設立保障性住房再貸款有關事宜的通知》，明確保障性住房再貸款採取「先貸後借」模式，按貸款本金的60%向金融機構發放再貸款，每季度發放一次。人行此前公布的保障性住房再貸款總規模為3000億元，利率1.75%，期限1年，可展期四次。



6. 小米汽車宣布，截至昨日，小米SU7累計交付已突破2萬輛；6月單月交付將突破1萬輛，全年將保障交付10萬輛，並衝刺12萬輛。小米公關負責人王化表示，小米SU7的鎖單數量每天都有穩定新增，而小米汽車6月已經開始雙班生產。此外，小米宣布，從5月20日晚上8時起至6月14日中午12時，「小米618」全渠道支付金額破200億元，刷新小米歷年618大促紀錄。



7. 標普確認萬科長期發行人信貸評級「BB+」，但仍給予展望負面。標普認為萬科的流動性管理積極，預計將繼續處置非核心資產，精簡業務，增強流動性，負面展望則反映其預期該公司未來12個月合同銷售額可能進一步下滑。



8. 華為官方微博「菊廠阿華」今日發文澄清，網傳「華為是國內最大的牛肉進口商」純屬造謠。近日內地互聯網瘋傳，華為是內地最大牛肉進口商，並因進口量大增導致內地牛肉價格崩跌；傳聞更聲言，背後原因是2022年美國升息後，很多中小國家嚴重缺少美元外匯，也沒有人民幣，只能用本國貨幣向華為支付貨款，華為遂用這些貨款在當地購入大量農產品運回內地銷售，以避免匯率損失，而華為「之所以重點販售阿根廷的牛肉，是因為阿根廷拿來抵帳的牛肉最多」。(sl)