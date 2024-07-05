14/06/2024 16:36

【數據解讀】4月M1負增，人行媒體：缺居民活期存款是波動因素

《經濟通通訊社13日專訊》人民銀行早前公布，4月末，狹義貨幣(M1)餘額66.01萬億元(人民幣．下同)，同比下降1.4%。M1同比增速已下行超1年，從2022年3季度的6.4%下降到2024年4月 的-1.4%，累計下行7.8個百分點，引發市場關注。如何理解M1增速？未來M1回升動力源自何處？人行旗下《金融時報》引述多位業內專家認為，上半年，在金融業「擠水分」、財政發力較慢等因素綜合影響下，M1增速下行，這一現象並非企業預期偏弱單一因素影響。更深層面來看，M1統計口徑不包含居民活期存款，使得M1對企業活期存款變動尤為敏感。往後看，隨著財政支出的發力與房地產政策效果的顯現，M1增速有望擺脫負增長，出現反彈。

分析稱，如果將個人活期存款加入到M1統計當中，則4月末規模為104.8萬億元，同比增長了0.6%。如果再將支付公司客戶備付金、貨幣基金以及現金類理財產品也納入到M1中，則4月末規模為129.1萬億元，同比增長2.6%。整體來看，納入上述三類資金後的M1增速雖然也在下行，但整體上波動幅度明顯降低。

展望未來，M1增速回升的動力可能來自哪裏？平安證券固收首席分析師劉璐認為，歷史上看，商品房銷售增速和M1增速有明顯的正相關性，基本邏輯是居民購買商品房的過程中，居民儲蓄存款直接轉化為企業活期存款，從而帶動M1增長。此外，地產產業鏈企穩也能帶動上下游行業的景氣度改善，也能進一步帶動M1增長。

此外，劉璐表示，根據歷史規律，出口改善階段，企業外匯創收同步改善，換匯以後帶來的人民幣存款規模上升。去年10月以來，出口增速回升，銀行代客結售匯差額仍然在回落通道，二者呈現一定的分化，這一般意味著部分資金推遲結匯，也會拖累M1表現。未來若中美貨幣政策收斂以及中國基本面逐步改善以後，企業結售匯回歸常態，也能夠帶動M1回升。(ct)