14/06/2024 09:33

【聚焦人幣】人幣中間價五個月新低，即期開市貶30點子

《經濟通通訊社14日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1151，較上個交易日跌29點子，止兩連升，創1月19日以來近五個月新低，與市場預測偏離擴大至近1470點，上個交易日報7.1122。

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開30點子，報7.2550，上個交易日即期匯率收盤報7.2520。

美國上周初請失業金人數增至10個月來的最高水平，暗示勞動力市場正在失去動能，讓市場得以保持對美聯儲局9月降息的希望。

根據芝商所的FedWatch工具，聯邦基金利率期貨交易員目前預計美聯儲局今年可能會有兩次降息，9月份首次降息的可能性為68%。由於美聯儲局的政策與更加鴿派的全球其他央行形成鮮明對比，美元可能會繼續受到支撐。(sl)