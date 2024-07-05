14/06/2024 16:43

【聚焦人幣】人幣即期收跌37點子報7.2557，刷七個月新低

《經濟通通訊社14日專訊》日本央行鴿派表現拖累日圓，另外歐洲政治動盪也助力美元被動上行，人民幣匯價承壓回落，盤中距離交易區間下限不足15點。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2557，較上個交易日4時30分收盤價跌37點子，創去年11月14日以來七個月新低，全日在7.2535至7.2560之間波動。

離岸人民幣兌美元(CNH)現跌12點子，報7.2716。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1151，較上個交易日跌29點子，止兩連升，創1月19日以來近五個月新低，與市場預測偏離擴大至近1470點，上個交易日報7.1122。

日本央行在為期兩天的政策會議結束時表示，將繼續以目前速度購買政府債券，但決定在7月政策會議上提出未來一到兩年減少購債的具體計劃，日圓跌至逾一個月低點；另外法國將提前選舉也引發歐元下跌。一外資行交易員稱，日本、歐洲都在助推美元上行，人民幣壓力仍然頗大，但估計人民幣只會慢慢貶值，幅度太大容易恐慌。(sl)