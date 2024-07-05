14/06/2024 14:45

《行業數據》中汽協：5月新能源車銷量同比增33%，出口降9%

《經濟通通訊社14日專訊》中汽協最新數據顯示，2024年5月汽車產量為237.2萬輛，同比增長1.7%，銷量為241.7萬輛，同比增長1.5%。其中，新能源汽車產、銷分別完成94萬輛和95.5萬輛，同比分別增長31.9%和33.3%，市場佔有率達到39.5%。

1-5月，汽車產、銷分別完成1138.4萬輛和1149.6萬輛，同比分別增長6.5%和8.3%，產、銷增速較1-4月分別收窄1.3個和2個百分點。其中，新能源汽車產、銷分別完成392.6萬輛和389.5萬輛，同比分別增長30.7%和32.5%，市場佔有率達33.9%。



*5月汽車國內銷量環比增4.3%，出口降4.4%*



5月，汽車國內銷量193.6萬輛，環比增長4.3%，同比下降2.9%；汽車出口48.1萬輛，環比下降4.4%，同比增長23.9%。其中，新能源汽車國內銷量85.6萬輛，環比增長16.3%，同比增長40.8%；新能源汽車出口9.9萬輛，環比下降13.3%，同比下降9%。

1-5月，汽車國內銷量918.7萬輛，同比增長3.7%；汽車出口230.8萬輛，同比增長31.3%。其中，新能源汽車國內銷量337.6萬輛，同比增長35.9%；新能源汽車出口51.9萬輛，同比增長13.7%。(sl)