14/06/2024 17:07

【聚焦數據】5月M2增7%增速新低，M1跌4.2%創最大降幅

《經濟通通訊社14日專訊》人民銀行公布，截至5月底，廣義貨幣(M2)餘額301.85萬億元（人民幣．下同），同比增長7%，其同比增速續創有數據來新低，低於市場預期的增長7.2%；同期狹義貨幣(M1)餘額64.68萬億元，同比下降4.2%，同比降幅創有數據以來最大；流通中貨幣(M0)餘額11.71萬億元，同比增長11.7%。前五個月淨投放現金3618億元。

此前有內媒引述經濟學家意見認為，受到當局禁止「手工補息」和規範企業「低貸高存」空轉套利的影響，預計5月M2同比增速將繼續明顯同比下降。

人民銀行主管媒體《金融時報》今日在5月數據公布前發文「如何理解M1增速？」，文中指，4月末，M1餘額66.01萬億元，同比下降1.4%，引發市場關注。文中引述多位業內專家認為，上半年，在金融業「擠水分」、財政發力較慢等因素綜合影響下，M1增速下行，這一現象並非企業預期偏弱單一因素影響。更深層面來看，M1統計口徑不包含居民活期存款，使得M1對企業活期存款變動尤為敏感。往後看，隨著財政支出的發力與房地產政策效果的顯現，M1增速有望擺脫負增長，出現反彈。(ey)

