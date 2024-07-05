14/06/2024 17:10

【聚焦數據】5月新增人民幣貸款9500億元，遠低預期

《經濟通通訊社14日專訊》人民銀行公布，5月末人民幣貸款餘額248.73萬億元(人民幣．下同)，同比增長9.3%，增速低於市場預期的9.5%。按上月公布的4月末人民幣貸款餘額247.78萬億元計算，5月新增人民幣貸款約9500億元，低於市場預期的12550億元。

前五個月人民幣貸款增加11.14萬億元。分部門看，住戶貸款增加8891億元，其中，短期貸款增加293億元，中長期貸款增加8598億元；企(事)業單位貸款增加9.37萬億元，其中，短期貸款增加2.44萬億元，中長期貸款增加7.11萬億元，票據融資減少3047億元；非銀行業金融機構貸款增加5306億元。

5月末，本外幣貸款餘額253.31萬億元，同比長8.9%。

5月末，外幣貸款餘額6442億美元，同比下降10.7%。前五個月外幣貸款減少122億美元。



*前五個月人民幣存款增加9萬億元*



存款方面，前五個月人民幣存款增加9萬億元。其中，住戶存款增加7.13萬億元，非金融企業存款減少2.45萬億元，財政性存款增加5759億元，非銀行業金融機構存款增加2.39萬億元。

5月末，本外幣存款餘額299.18萬億元，同比增長6.5%。月末人民幣存款餘額293.26萬億元，同比增長6.7%。

5月末，外幣存款餘額8323億美元，同比下降2.3%。前五個月外幣存款增加344億美元。(sl)

