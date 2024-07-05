14/06/2024 17:30

【聚焦數據】內地5月末社融存量391.9萬億，同比增8.4%

《經濟通通訊社14日專訊》人民銀行公布，初步統計，2024年5月末社會融資規模存量為391.93萬億元（人民幣．下同），同比增長8.4%。

其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為245.74萬億元，同比增長8.9%；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為1.73萬億元，同比下降7.2%；委託貸款餘額為11.18萬億元，同比下降1.3%；信託貸款餘額為4.14萬億元，同比增長9.4%；未貼現的銀行承兌匯票餘額為2.45萬億元，同比下降13%；企業債券餘額為31.84萬億元，同比增長1.9%；政府債券餘額為72.28萬億元，同比增長14.7%；非金融企業境內股票餘額為11.54萬億元，同比增長4.6%。

從結構看，5月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的62.7%，同比高0.3個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比0.4%，同比低0.1個百分點；委託貸款餘額佔比2.9%，同比低0.2個百分點；信託貸款餘額佔比1.1%，同比高0.1個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比0.6%，同比低0.2個百分點；企業債券餘額佔比8.1%，同比低0.5個百分點；政府債券餘額佔比18.4%，同比高1個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比2.9%，同比低0.2個百分點。(ey)