14/06/2024 17:30

【聚焦數據】內地5月社融規模增量2.07萬億元，低於預期

《經濟通通訊社14日專訊》人民銀行公布，初步統計2024年前五個月社會融資規模增量累計為14.8萬億元(人民幣．下同)，比上年同期少2.52萬億元。據此計算，內地5月社會融資規模增量為2.07萬億元，低於市場預期的2.2萬億元。

累計2024年前五個月，對實體經濟發放的人民幣貸款增加10.26萬億元，同比少增2.1萬億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣增加727億元，同比多增778億元；委託貸款減少915億元，同比多減1714億元；信託貸款增加2350億元，同比多增1968億元；未貼現的銀行承兌匯票減少318億元，同比多減1863億元；企業債券淨融資1.2萬億元，同比多2519億元；政府債券淨融資2.49萬億元，同比少3497億元；非金融企業境內股票融資1060億元，同比少2835億元。(ey)