14/06/2024 18:08

【數據解讀】M1增速下降，分析指與規範手工補息和存款分流有關

《經濟通通訊社14日專訊》人民銀行公布，截至5月底，廣義貨幣(M2)餘額301.85萬億元(人民幣．下同)，同比增長7%，其同比增速續創有數據來新低，低於市場預期的增長7.2%；同期狹義貨幣(M1)餘額64.68萬億元，同比下降4.2%，同比降幅創有數據以來最大；流通中貨幣(M0)餘額11.71萬億元，同比增長11.7%。

《財聯社》引述業內人士認為，近期M1增速下降與規範手工補息和存款分流等因素有關。一方面，在打擊資金空轉、叫停手工補息背景下，部分不規範的企業存款同步減少。另一方面，隨著財富管理方式多元化，在存款利率下行背景下，理財產品「蓄水池」作用明顯，部分活期存款向理財市場分流。

至於M2增速放緩，報道引述業內人士指出，是多因素綜合作用結果。一是去年高基數擾動；二是高質量發展階段主動擠水分；三是階段性因素影響，5月企業和政府債券發行規模同比多增近9000億元，部分企業還在提前還款，對信貸增長也有下拉影響。特別是近期特別國債受到熱捧，居民和企業存量大量流入債市。(sl)