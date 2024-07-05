14/06/2024 09:31

《港股評論》恒指下半年目標21000點，料美國年底前減息一次

《港股評論》光大證券國際於去年底曾預期，2024年恒指全年最高目標21000點，並指出港股今年走勢將先低後高，低位有機會於15000點附近。回顧上半年港股市況，表現基本符合預期。港股在1月見近15個月低位14794點後開始回升，農曆新年後，港股動力持續增強，配合單日成交額開始回升至1000億元以上，同時內地南向資金持續流入，帶動恒指在5月見今年高位19706點，之後才見回調。

雖然恒指近期續見調整，在未能重上18500點至18600點後，技術上形成頭肩頂形態，不過稍微跌穿50天線後暫見初步支持，若正式失守50天線，250天牛熊分界線即17610點，會成為下一個支持位。現時市場仍等待上升催化劑，當中可以留意內地7月舉行的三中全會前後，是否有更多利好消息出台，我們繼續維持此前對港股的觀點，預期下半年恒指最高有機會上試21000點水平。

內地首季GDP按年增長5.3%，優於預期，實現良好開局，相信隨著內地經濟延續良好復甦步伐，並逐步表現出溫和通脹的良性循環周期，加上在貨幣或財政政策均延續前期寬鬆的基調，將為下半年經濟進一步復甦提供扎實支持。另外，中央繼續深化「活躍資本市場」措施，包括規範沽空及減持、降準、下調5年期LPR、新「國九條」及中證監五項惠港措施，支持資本市場長期健康發展，並促使上市企業提升分紅派息回報。



*憧憬港股成交上升趨勢延續*



在這個大背景之下，中資股的估值有望被重塑。目前流入中港市場的資金有逐步轉強趨勢，以港股為例，日均成交金額從去年9月至12月的908億元，升至今年首5個月的1080億元，預期下半年趨勢有望延續，從而提升股市表現。

下半年港股市場除了繼續受到經濟活動擴張及寬鬆貨幣環境支持外，內地長年期國債孳息率逐步從低位回升，亦有望提升投資者的信心，同時內地企業的業績整體上表現出復甦勢頭，可以預期這將支持港股每股盈利上升。至於外圍方面，環球央行的貨幣政策走向，依然是影響投資市場表現的關鍵因素，我們認為美國的通脹在過去一段時間已見放緩，但仍處於高位，預期美國聯儲局將會在今年第四季度進行一次減息。

光大證券國際繼續維持6個月前對港股的觀點，預期下半年恒指最高有機會上試21000點水平。惟在這個投資期中，投資者仍需留意下半年美國總統大選，相關競選政策對市場帶來的波動性因素。板塊上，我們認為可以留意大型科技、本地金融、民生消費及傳統汽車等四大板塊、八隻股份。相關股份，我們將於下周與大家分享。《光大證券國際產品開發及零售研究部》



投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。



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