14/06/2024 17:33

《本港經濟》首季工業生產指數按年升1.8%

《經濟通通訊社14日專訊》根據政府統計處今日發表的一項統計調查的臨時結果，整體製造業的工業生產指數繼在去年第四季錄得4.1%的按年升幅後，今年第一季與上年同季比較上升1.8%。相應的生產者價格指數繼在去年第四季錄得2.7%的按年升幅後，今年第一季與上年同季比較上升1.2%。

今年第一季污水處理、廢棄物管理及污染防治活動的工業生產指數與上年同季比較下跌0.4%，而在去年第四季則錄得0.5%的按年升幅。今年第一季相應的生產者價格指數與上年同季比較上升0.3%，而在去年第四季則錄得0.3%的按年跌幅。

就製造業的主要行業而言，今年第一季的生產量與上年同季比較錄得升幅的行業主要有食品、飲品及煙草製品業(+2%)，以及紙製品、印刷及已儲錄資料媒體複製業(+0.9%)。另一方面，錄得跌幅的行業有紡織製品及成衣業(-5.5%)，以及金屬、電腦、電子及光學產品、機械及設備業(-4.4%)。

按經季節性調整的數字計算，今年第一季整體製造業的工業生產指數，較去年第四季上升1%。

今年第一季的生產者價格與上年同季比較錄得升幅的行業主要有金屬、電腦、電子及光學產品、機械及設備業(+2%)、紡織製品及成衣業(+1.4%)，以及食品、飲品及煙草製品業(+1.2%)。另一方面，錄得跌幅的行業有紙製品、印刷及已儲錄資料媒體複製業(-3%)。(cl)