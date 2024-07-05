14/06/2024 10:54

【比特幣】比特幣礦商轉向東南亞發展

《經濟通通訊社14日專訊》馬來西亞婆羅洲中部佔地17英畝的土地曾經屬於伐木公司。2023年，另一個產業進入，那就是比特幣礦工。

在巨大的金屬板屋頂的庇護下，1000多台機器正全力運作，還有數百台機器在附近的紙板箱裏等待拆箱。該礦場是礦商Bityou在該地區運營的4個礦場中最大的一個。2021年中國比特幣礦商禁令出台後，業主Peter Lim被迫關閉中國一座擁有10000台機器、20兆瓦的大型營運工廠，隨後選擇了這個地點。

他表示，具有價格競爭力的電力、熟練勞動力，以及現有基礎設施增加了該地區對礦商的吸引力。分析預料比特幣礦商將在東南亞蓬勃發展。(rc)