17/06/2024 16:45

《外圍焦點》費城聯儲總裁講話，美國公布紐約聯儲製造業指數

《經濟通通訊社17日專訊》AI熱潮持續、經濟前景不明及歐洲政局動盪等複雜因素，導致美股主要指數上周各自發展，道指上周五（14日）下跌0.2%，報38589.16點。納指上漲0.1%，報17688.88點。標普500基本持平，報5431.6點。港股方面，恒生指數收市報17936，跌5點，成交963億元。

各國重要經濟活動方面，本港時間今晚7:30pm，歐洲央行副總裁德金多斯在一場研討會上講話並參加問答環節。8:00pm，歐洲央行執委奇波洛內在歐盟執委會和歐洲央行有關歐洲金融一體化的聯合會議上主持一場活動，主題為「單一的歐盟金融市場監管－－方法和潛在益處」。18日凌晨1:00am，費城聯邦儲備銀行總裁哈克就經濟前景講話。

數據方面，今晚8:30pm，美國公布6月紐約聯邦儲備銀行製造業指數，料由負15.6收窄至負11.3。(wa)