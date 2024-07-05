17/06/2024 07:50

《國金頭條》美股主指漲跌不一，道指跌足4日，納指5創新高

《經濟通通訊社17日專訊》AI熱潮持續、經濟前景不明及歐洲政局動盪等複雜因素，導致美股主要指數上周各自發展，道指上周五（14日）連續第4日下跌，但納指在科技板塊推動下連續第5日刷新歷史高位。

道指下跌0.2%，報38589.16點。納指上漲0.1%，報17688.88點。標普500基本持平，報5431.6點，但亦錄得4周來最大周線漲幅。

在個股中，Adobe Inc在人工智能銷售展望強勁，推動其股價上漲15%。特斯拉股價下跌2.4%。雖然該公司銷售下滑，股價也走低，但此前投資者批准了馬斯克的高昂薪酬方案，並將該公司的註冊地遷至德州，對其領導能力表達信心。

近期經濟數據令股市承壓，美國消費者信心指數意外跌至7個月低點，通脹高於預期。與此同時，聯儲局會本周暗示今年只會降息1次。華爾街分析指，一個月前，經濟方面的壞消息意味著股價上漲，因為人們認為聯儲局將盡快降息，但現在看來，經濟方面的壞消息對股市意味著壞結果。市場進一步下滑和調整的因素已經具備。

投資者也在關注歐洲市場，隨著法國總統馬克龍決定提前進行國民議會選舉，外界愈來愈擔心他的右翼競爭對手瑪琳勒龐領導的國民聯盟可能贏得選舉。



*歐元、日圓下跌美元上漲*



歐洲資產在法國國會月底選舉之前持續動盪，日本央行政策決定公布後日圓下跌。投資者避險，推動美元連續第4周上漲。美匯指數漲0.3%，至105.55，是5月2日以來最高。

歐元兌美元一度下跌0.6%，至1.0668，創5月1日以來最低，隨後收復失地，報1.0704。歐元兌美元周線跌1%，邁向兩個月來最大單周跌幅。歐元兌瑞郎一度下跌0.9%，至0.9509，為2月22日以來最低。

美元兌日圓上漲0.2%，至157.3。日本央行維持利率不變並表示7月才會提供減少購債計畫的細節之後，該貨幣對一度上漲0.8%，至158.26；本周漲幅為0.4%。日本央行行長植田和男表示，7月份有可能加息，具體取決於數據，購債削減的規模將相當大。

黃金周線價格在時隔4周後首次上漲，美經濟數據顯示通脹放緩，引起市場對聯儲局即將降息的樂觀情緒。現貨金單日漲1.4%，至每盎司2334.7美元，周線漲約1.9%。油價創4月以來最大單周漲幅，紐約期油收於每桶78美元上方，本周上漲3.9%。布蘭特期油下跌13美仙，報每桶82.62美元。(jf)