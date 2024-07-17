17/06/2024 13:40

【國際要聞】韓國醫界罷工潮升級，首爾大學醫院教授無期限停診

《經濟通通訊社17日專訊》韓國醫學界罷工潮升級，首爾大學醫院教授於周一起無期限停診，支援實習醫生和駐院醫生反對政府擴招醫科生的行動。此外，大韓醫師協會也已宣布將於周二（18日）停診。

首爾大學醫院多家分院約529名教授表示，將從當天起無期限停診，佔總人數54.7%。預計手術室的使用率將降至33.5%，政府方面則將從當天起實行「重症應急疾病輪流值班制」，以減少醫療真空。政府還要求首都圈、忠清道、全羅道、慶尚道四個地區的醫療機構制定應急計劃，確保各地區每天至少有一家機構負責夜間和公休日的急診救治工作，並設立患者舉報電話「129」。

與此同時，南韓民調機構Realmeter周一發布的民調顯示，總統尹錫悅的民意支持度維持低迷，好評率只有30.1%，差評率66%。(jf)