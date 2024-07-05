18/06/2024 15:41

《豪論國金－李振豪》6月點陣圖的深層意義

《豪論國金》美國聯儲局6月點陣圖顯示，今年中位數由4.625厘上調至5.125厘，以25點子為準，預示減息由三次降至一次。這是自去年6月起鋪排鴿派操作以來第一次上修，反映聯儲局終於肯面對現實之餘，當中亦釋出兩大信息：第一，投票分布較上季更集中，預示延伸出的市場預測之波動率將驟降；第二，「維持不變」有4人，反之決定減息則有15人，未來只要搞定當中一至兩人的觀點，假設其他委員不變，本季落實首降機率便會提升，有利短期美元債市表現。



中線而言，明年利率中位數由3月報3.875厘上升至6月報4.125厘，基於兩年各中位數之差距計算，同樣以25點子為基準，暗示明年減息將由三次升至四次，暗示明年債市表現將較今年好。但今明兩年的減息總數卻由六次下降至五次，加上明年中位數推升至4.125厘，都反映整體債市的樂觀氣氛將較早前收斂。另外，結果同時暗示委員們的兩大重要觀點：掩飾不了明年美國經濟有可能衰退，及下屆誰入主白宮都改變不了減息軌跡。



另外，更長遠的利率目標按季持平，首次席投票人數依次序分別是2.5厘及3厘，反映委員會認為在可見的將來，美息都不會重回金融海嘯時零利率水平，對房市及長息債券帶來標誌性啟示。



除了在利率預測上落墨，經濟預測亦可見委員們的「心思」，當中核心個人消費支出(PCE)的按季改變更是畫龍點睛。三大指標中有兩項其實已經達標，包括核心PCE及失業率。換句話說，未來只要核心PCE稍微低過或失業率高過目標，聯儲局將更有底氣宣布首次減息。最後一關是GDP，7月25日將公布第二季按年GDP數值，及後8月29日公布其修訂值，兩者只要延續今天跌勢，料聯儲局聲稱以防患未然之策宣布首降。



綜合而言，9月首次減息的機率最高。如下半年經濟進一步向下，不排除12月再減息多一次。歸根究柢，聯儲局的最基本職責是利用貨幣政策調控通脹及失業率，而失業率實屬經濟走弱的表徵，但過去經常透過官媒或國際組織表示美國經濟持續欣欣向榮，多次委曲及罔顧失業率逐步上升的事實，背後的考量相信較經濟更為重要。



共勉之。《東亞銀行財富管理處首席投資策略師 李振豪》



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