17/06/2024 10:20

【數據解讀】統計局：5月主要指標有所回升，惟有效需求依然不足

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明17日北京專電》國家統計局公布，5月規模以上工業增加值同比增長5.6%，遜於預期；首5月全國固定資產投資同比增4%，略遜預期的增4.2%。5月社會消費品零售總額則優預期同比增長3.7%，創三個月高點。

國家統計局新聞發言人劉愛華表示，總的來看，5月份，經濟運行總體平穩，主要指標有所回升，新動能較快成長。但也要看到，當前外部環境複雜嚴峻，國內有效需求依然不足，經濟持續回升向好仍面臨諸多困難挑戰。下階段，要靠前發力有效落實已經確定的宏觀政策，因地制宜發展新質生產力，堅定不移深化改革擴大開放，鞏固和增強經濟回升向好態勢，持續推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。