17/06/2024 10:54

【數據解讀】統計局：夏季電煤需求提振，料PPI降幅續收窄

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明17日北京專電》近期生產者價格指數環比轉為正值，以及同比降幅放緩，國家統計局總經濟師、國民經濟綜合統計司司長劉愛華表示，下階段，盡管國際大宗商品價格仍存在不確定性，但隨著國內大規模設備更新和消費品以舊換新政策逐步落地生效，對部分行業價格將形成一定支撐。同時，當前進入「迎峰度夏」階段，電煤需求提振，煤炭價格或將繼續保持上漲態勢。總體來看，預計下一階段PPI同比降幅將繼續收窄。



*國際大宗商品價格上行以及國內工業品市場供需改善*



劉愛華表示，5月份，受部分國際大宗商品價格上行以及國內工業品市場供需改善等因素影響。一是PPI呈現低位回升態勢，從環比來看，環比7個月來首次轉正，由上個月下降0.2%轉為上漲0.2%，是2023年10月份以來首次上漲。

二是同比降幅明顯收窄。受環比上漲疊加上年同期對比基數走低影響，5月份PPI同比下降1.4%，降幅比上個月收窄1.1個百分點。PPI降幅已連續兩個月收窄。從結構來看，一個是部分能源、原材料及裝備製造業行業價格同比降幅收窄或漲幅擴大，其中，煤炭開採和洗選業價格同比下降9%，降幅收窄5.2個百分點。黑色金屬冶煉和壓延加工業價格下降3.7%，收窄4.8個百分點。化學顏料和化學制品製造業價格下降3.4%，收窄2個百分點。有色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲8.9%，漲幅擴大5.3個百分點。另外，電氣機械和器材製造業價格下降3%，降幅收窄1.2個百分點。

另外，部分消費品製造業價格同比延續上漲態勢。在消費需求恢復帶動下，文教工美體育和娛樂用品製造業、皮革毛皮羽毛及其制品和制鞋業、煙草制品業、紡織服裝服飾業、家具製造業價格同比漲幅在0.6-5.1之間，這些因素共同作用，推動PPI環比轉正，同比降幅收窄。