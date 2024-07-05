17/06/2024 11:24

【數據解讀】統計局：推動工業較快增長有利因素多，企業預期好

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明17日北京專電》國家統計局新聞發言人劉愛華在國新辦發布會表示，今年以來工業生產增長較快，轉型升級持續推進。下階段推動工業較快增長的有利因素較多。一是企業生產預期較好。5月份PMI中企業生產指數為50.8%，繼續保持擴張；企業生產經營活動預期指數為54.3%，繼續保持在較高水平。二是企業效益持續改善。1-4月份規模以上工業企業利潤同比增長4.3%，有利於企業增強生產動力。加上大規模設備更新等政策逐步落實，效應逐步釋放，將為工業生產增添新的動力。



*3D打印設備增長36.3%，全集裝箱船產量增長104.9%*



她指出，高技術製造業保持較快增長。5月份，規模以上高技術製造業增加值同比增長10%，其中電子及通信設備製造業增長13.7%，信息化學品製造業增長13.3%，航空航天器及設備製造業增長8.4%，均保持較快增長。從產品看，集成電路產量增長17.3%，3D打印設備增長36.3%，全集裝箱船產量增長104.9%。

此外，裝備製造業發揮「壓艙石」作用。5月份，規模以上裝備製造業增加值同比增長7.5%，拉動全部規模以上工業增長2.6個百分點，對全部規模以上工業增長貢獻率為45.7%。其中，計算機通信和其他電子設備製造業增長14.5%，鐵路船舶航空航天和其他運輸設備製造業增長11.8%，均保持兩位數增長。

設備製造行業生產快速增長。5月份，隨著大規模設備更新政策持續推進，帶動廣播電視設備製造、通信設備製造等行業增加值同比分別增長30.7%和15.7%。