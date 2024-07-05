17/06/2024 11:24

【數據解讀】統計局：設備更新政策帶動廣播電視設備製造增31%

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明17日北京專電》國家統計局新聞發言人劉愛華表示，大規模設備更新和消費品以舊換新政策出台以來，在生產和投資消費各個領域實際上都有所體現。首先，生產方面，5月份，大規模設備更新政策帶動廣播電視設備製造、通信設備製造行業增加值同比分別增長30.7%和15.7%。

從產品看，農產品加工專用設備產量同比增長53.6%，數控鍛壓設備同比增長17.2%，電子工業專用設備產量同比增長11%。在投資方面，設備工器具投資繼續保持快速增長，1-5月份，設備工器具購置投資同比增長17.5%，增速比1-4月份提高0.3個百分點，拉動全部投資增長2.1個百分點，佔全部投資的比重比去年同期提高1.6個百分點。

消費方面，各地消費品以舊換新配套政策陸續落地，疊加「618」網購促銷，一定程度上帶動本月家電、通訊器材和新能源汽車類商品銷售上漲。5月份，限額以上通訊器材類、家用電器和音像器材類商品零售額同比分別增長16.6%和12.9%，增速分別比4月份加快3.3和8.4個百分點。新能源汽車銷售實現較快增長，中國汽車流通協會數據顯示，5月份，新能源乘用車交易量同比增長38.4%。