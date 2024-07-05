17/06/2024 16:57

《本港經濟》首季香港本地居民總收入按年升9.6%

《經濟通通訊社17日專訊》政府統計處今日公布，今年第一季以當時市價計算的香港本地居民總收入(指香港居民透過從事各項經濟活動而賺取的總收入)較上年同期上升9.6%至8310億元。同季以當時市價計算的本地生產總值估計為7697億元，按年升幅為7.1%。今年第一季的本地居民總收入較本地生產總值多出613億元，相當於該季本地生產總值的8%，主要是由於投資收益淨流入。

扣除其間價格變動的影響後，今年第一季的香港本地居民總收入較上年同期實質上升6.3%，而本地生產總值在同季實質上升2.7%。



*首季初次收入總流入按年升14%*



今年第一季的香港初次收入(主要包括投資收益)總流入為4949億元，較上年同期顯著上升14%，相當於該季本地生產總值的64.3%。與此同時，今年第一季的初次收入總流出亦較上年同期上升9.9%至4336億元，相當於該季本地生產總值的56.3%。

就投資收益流入的主要組成部分而言，直接投資收益較上年同期上升6.1%，主要是因為部分本地大型企業在外地的直接投資收益增加。證券投資收益較上年同期錄得20.1%的顯著升幅，主要是由於本地投資者獲取的非本地債務證券的利息收益增加。

就投資收益流出的主要組成部分而言，直接投資收益較上年同期上升4.3%，主要是由於部分大型跨國企業在本地的直接投資收益增加。證券投資收益上升8.8%，主要是由於非本地投資者獲取的本地債務證券的利息收益增加。



*內地佔當季初次收入總流入40.5%*



按國家/地區分析，在今年第一季，中國內地繼續是香港初次收入總流入的最主要來源地，佔當季總流入的40.5%。其次是英屬維爾京群島，佔15.3%。在初次收入總流出方面，中國內地及英屬維爾京群島在今年第一季繼續是最主要目的地，分別佔當季總流出的30.9%及19.6%。(cl)