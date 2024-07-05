17/06/2024 19:13

《再戰明天》澳洲央行公布議息結果，美國公布零售銷售等數據

《經濟通通訊社17日專訊》澳洲央行公布議息結果，及美國公布零售銷售等數據，料為周二(18日)市場焦點。



*歐元區公布CPI，歐洲央行副總裁講話*



各國重要經濟活動方面，澳洲央行公布利率決定，央行總裁布洛克召開記者會。周二本港時間7:50am，日本央行公布4月25-26日貨幣政策會議記錄。晚上9:30pm，歐洲央行副總裁德金多斯講話。10:00pm，美國里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金參加一個網絡廣播節目討論。

數據方面，周二12:30pm（本港時間．下同），澳洲公布官方指標利率，料維持於4.35%。5:00pm，歐元區公布5月消費者物價指數，月率升幅料由0.6%收窄至0.2%，年率升幅料由2.4%擴大至2.5%。8:30pm，美國公布5月零售銷售，月率料由持平升上0.3%。9:15pm，美國公布5月產能利用率，料由78.4%升上78.6%；5月工業生產月率料由持平升上0.3%。

在本港，明日公布業績的公司有:健倍苗苗(02161)、中國通才教育(02175)、嘉創地產(02421)、長江製衣(00294)、YGM貿易(00375)、沛然環保(08320)、大洋環球控股(08476)、納尼亞集團(08607)、特海國際(09658)等。(wa)