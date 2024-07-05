17/06/2024 11:21

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.9 - 一周 4.01804 +0.822 兩周 4.42887 +26.298 一個月 4.52155 +1.274 兩個月 4.63458 +0.071 三個月 4.73387 +0.095 六個月 4.80952 +0.142 一年 4.98643 +0.25

《經濟通通訊社17日專訊》港元拆息幾乎全線上升，僅隔夜息維持3.9厘。一周錢升至4.01804厘，創兩周新高。與樓按相關的一個月拆息亦結束兩連跌，報4.52155厘，為4月2日以來最高。兩周拆息急升26基點至4.42887厘，創近三周新高，反映銀行資金成本的三個月拆息升至4.73387厘，六個月期亦降至4.80952厘。一年期則微升至4.98643厘。港元匯價今早在7.8088-7.8125之間上落，最新報7.8101，較前收市價升0.02%。(cl)資料來源：香港銀行公會