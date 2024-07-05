17/06/2024 11:21
《港元利率》拆息普遍升兩周錢漲26基點，一個月期結束兩連跌
《經濟通通訊社17日專訊》港元拆息幾乎全線上升，僅隔夜息維持3.9厘。一周錢升至4.01804厘，創兩周新高。與樓按相關的一個月拆息亦結束兩連跌，報4.52155厘，為4月2日以來最高。
兩周拆息急升26基點至4.42887厘，創近三周新高，反映銀行資金成本的三個月拆息升至4.73387厘，六個月期亦降至4.80952厘。一年期則微升至4.98643厘。
港元匯價今早在7.8088-7.8125之間上落，最新報7.8101，較前收市價升0.02%。(cl)
資料來源：香港銀行公會
兩周拆息急升26基點至4.42887厘，創近三周新高，反映銀行資金成本的三個月拆息升至4.73387厘，六個月期亦降至4.80952厘。一年期則微升至4.98643厘。
港元匯價今早在7.8088-7.8125之間上落，最新報7.8101，較前收市價升0.02%。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.9
|-
|一周
|4.01804
|+0.822
|兩周
|4.42887
|+26.298
|一個月
|4.52155
|+1.274
|兩個月
|4.63458
|+0.071
|三個月
|4.73387
|+0.095
|六個月
|4.80952
|+0.142
|一年
|4.98643
|+0.25
資料來源：香港銀行公會