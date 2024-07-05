17/06/2024 11:49

《真知灼見－溫灼培》美元要真正升，還須跨越多重障礙

《真知灼見》除了美國聯儲局議息會為上周市場帶來短暫波動外，上周美元明顯走強。美元升，並非靠單一因素導致，而是受到多方利好因素疊加所造成。法國總統馬克龍上周初突然宣布要於本月30日大選，使歐洲的政治氣氛變得不穩定。至於聯儲局議息會後公布的點陣圖顯示，委員們傾向預期聯儲局今年將只減息一次，而市場隨即估計聯儲局最快減息日子可能有待11月。至於在七國集團峰會上，七國終達成協議，把因為俄烏戰爭而被凍結的約3000億美元俄羅斯資產所產生出來的利息，作為對烏克蘭一筆總值500億美元貸款作擔保。事件令人擔心歐盟於俄羅斯境內的資金也會因而遭到報復，令歐元走弱。至於上周五（14日）日本央行在議息會後，並沒有如市場預期般削買債規模，作為推升日本10年期債息的手段，以顯示該行對捍衛日圓的決心。日央行的行動使市場大失所望，也使日圓走弱。當歐元弱日圓弱，聯儲局又削預期減息次數，解釋了美元強的原因。

不過，美元若要真正升，相信仍有不少障礙須跨越。法國總統馬克龍的支持率雖落後於其對手勒龐，但法國的議會選舉是分兩輪制，假使在次輪投票中，其他親歐政黨也呼籲選民把選票投予馬克龍，他依然有勝出機會。再者，就算勒龐勝出，相信法國人也不會支持脫歐。反觀日央行，既然於4月底5月初也曾兩度干預支持日圓匯價，倘短期內日圓再下試160兌1美元，不排除日央行會再次出手。至於俄羅斯如何報復歐盟，這還待觀察。當歐元及日圓預期跌幅有限，美元要真正升便不容易。現在下一步觀察，是本月30日的法國議會選舉結果。



*本周留意三央行議息會*



回觀本周市場焦點。本周有三間主要央行議息，分別是周二（18日）的澳洲央行，以及周四（20日）的英倫銀行和瑞士央行。由於英國快將於7月4日大選，相信如此接近大選，英倫銀行不會對息率作出改動。反觀澳央行，面對高企通脹率及熾熱樓市，早說過不會急於減息，所以於本周議息會相信也不會有異動。至於瑞士，雖然早於3月便開展了減息周期，但本周相信暫時也會維持息率不變。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：enroll@hangseng.com）



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