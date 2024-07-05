17/06/2024 09:15

專家料港股整固，籲緊盯5因素

港股持續整固，投資界認為，一旦失守17800點關鍵支持，恒指恐更為受壓，但同時也是入市機會。港股若要重新出現上行動力，必須緊盯5大因素，包括：1）美元不可再急升並回落、2）上證指數出現顯著反彈、3）三中全會有更加果斷的寬鬆政策、4）中港樓市進一步改善、5）中西方潛在地緣政治緊張局勢緩和。

富途證券香港首席策略師陸秉鈞表示，美元已突破105關鍵位置，聯儲局口徑更為鷹派令市場意外。同時，歐洲政局不穩對國際市場影響雖有限，但環球資金避險情緒升高下，也推升了美債息及美元。鑑於美元強勢往往導致港股走弱，故短線美元走勢對港股影響較大。



*資金避險美匯突破105，遏港股*



「17800點為恒指中期升浪的一半，也是50天線，一旦失守，恒指恐跌得更深，但也是入市機會。」

陸秉鈞指，若港股要出現明確反彈，美元需要出現走弱的跡象。另一方面，上證已跌至近3000點的重要心理關口，若有明顯反彈可為港股帶來支持。他預期，到第三季末，恒指最牛有望以螺旋形上升至21000點頂部，但他提醒，科企發行可換股債券引致的潛在攤薄效應，或令國際投資者給予港股折讓，加上估值重回稍為合理水平，未見極具吸引力。

美國減息預期影響資金流向，但現時前景似乎更迷離。瑞士百達財富管理美國高級經濟師崔曉指，點陣圖建議減息一次已是舊消息，數據將勝過點陣圖。盡管儲局官員可在美國CPI報告發布後更新預測，但實際上表現分化，而且儲局放棄基於預測的政策制定，變得極度依賴通脹及就業數據。

她又指，最新利率預測的上移是由於市場調整通脹預測，而9月議息前將會公布3份通脹報告，若數據持續良好將會在9月減息，但風險是通脹回落的道路崎嶇不平，儲局可能需要看到更多個月的良好數據，才會在12月開始減息。該行維持今年9月和12月減息兩次的預測。



*倡避開內地消費股，低吸航運股*



安本大中華多元資產投資方案主管羅勛則指，上周儲局議息對資產定價的影響有限，因市場未預期會發出任何寬鬆信號。雖然經濟名義增長速度令儲局暫停改變利率，但股市仍可以從強勁的名義增長中受惠，若儲局減息，股市更可以從寬鬆的金融狀況中受益，故此該行繼續認為股市處於理想位置。

中資股經歷調整後，羅勛認為，大市短期內有策略性上行的空間，隨經濟增長穩定、市場對三中全會的期待、股市估值不高、投資者持倉處於低位，均使風險回報上升。他指，中國互聯網及科技行業的盈利周期已觸底，估值亦頗具吸引力。同時，電訊和能源行業等國有企業擁有強勁的資產負債表和高股息率，可以提供多元化和股價獲利的上升空間。

陸秉鈞亦建議，若投資者不介意波動，可考慮吸納航運相關股，但要小心內地消費股，因內地消費能力減弱或令物價下跌，增長空間轉差，而行業競爭激烈的電動車股則長短線均不宜沾手。《香港經濟日報》