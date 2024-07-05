17/06/2024 09:46

《中國房產》統計局：5月70城樓價環比下降、同比降幅略有擴大

《經濟通通訊社17日專訊》國家統計局公布2024年5月份商品住宅銷售價格變動情況。國家統計局城市司首席統計師王中華解讀數據指出，2024年5月，70個大中城市中，各線城市商品住宅銷售價格環比下降、同比降幅略有擴大。



*一線城市新建商品住宅售價環比降0.7%*



5月份，一線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.7%，降幅比上月擴大0.1個百分點。其中，北京、廣州和深圳分別下降1.1%、1.4%和0.8%，上海上漲0.6%。二、三線城市新建商品住宅銷售價格環比分別下降0.7%和0.8%，降幅均比上月擴大0.2個百分點。

5月份，一線城市二手住宅銷售價格環比下降1.2%，降幅比上月擴大0.1個百分點，其中北京、上海、廣州和深圳分別下降1.2%、1.3%、1.6%和1.0%。二線城市二手住宅銷售價格環比下降1.0%，降幅比上月擴大0.1個百分點。三線城市二手住宅銷售價格環比下降0.9%，降幅與上月相同。



*一線城市二手住宅價格同比降9.3%*



5月份，一線城市新建商品住宅銷售價格同比下降3.2%，降幅比上月擴大0.7個百分點。其中，北京、廣州和深圳分別下降1.8%、8.3%和7.4%，上海上漲4.5%。二、三線城市新建商品住宅銷售價格同比分別下降3.7%和4.9%，降幅比上月分別擴大0.8個和0.7個百分點。

5月份，一線城市二手住宅銷售價格同比下降9.3%，降幅比上月擴大0.8個百分點，其中北京、上海、廣州和深圳分別下降8.6%、7.9%、11.4%和9.2%。二、三線城市二手住宅銷售價格同比分別下降7.5%和7.3%，降幅均比上月擴大0.7個百分點。(ry)