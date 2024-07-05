17/06/2024 11:07

期限 Shibor(%) 漲跌(基點/BP) 隔夜 1.7830 +5.10 1周 1.8620 +4.90 2周 1.9570 +11.80 1個月 1.8980 -0.20 3個月 1.9350 -0.40 6個月 1.9850 -0.10 9個月 2.0480 -0.10 1年 2.0680 -0.10

《經濟通通訊社17日專訊》人民銀行今日縮量續做中期借貸便利(MLF)，利率持平2.5%，政策利率不降。人民銀行公布，今日進行1820億元(人民幣．下同)1年期MLF操作，中標利率為2.5%，與此前持平。本月MLF在上周六(15日)到期，規模2370億元，因周末而順延至今日續做。據此計算，MLF淨回籠550億元。另外，人行今日進行40億元7天期逆回購，中標利率持平1.8%。公開市場今日淨投放40億元。本周公開市場共有80億元逆回購到期，其中，周二到周五每天到期20億元。同時，周三將有700億元國庫現金定存到期。上海銀行間同業拆放利率(Shibor)短期向上，報價如下：Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(sl)