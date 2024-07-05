17/06/2024 09:37

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升22點子，報7.2535

《經濟通通訊社17日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1149，較上個交易日升2點子，暫脫離五個月低位，與市場預測偏離仍有逾1400點，上個交易日報7.1151。

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開22點子，報7.2535，上個交易日即期匯率收盤報7.2557。

近期美元強勢不減，人民幣面臨的調整壓力仍較大，監管層保持對中間價的強力過濾舉措，避免市場預期出現擾動，不過市場價和中間價下限距離很近，估計大行仍需提供美元流動性。

中金公司外匯團隊最新觀點認為，在中美利差壓力較大及中國經濟數據有待改善的宏觀背景下，預計人民幣匯率的貶值壓力依然存在。穩匯率政策或將繼續根據市場預期而調整力度，若美元續升，人民幣或在對美元雙邊匯率溫和貶值的同時繼續對一籃子貨幣表現偏強。(sl)