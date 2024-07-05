17/06/2024 16:41

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌2點子，報7.2559

《經濟通通訊社17日專訊》外部美元表現強勢，同時市場持續偏向購匯，短期人民幣承壓不減。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2559，較上個交易日4時30分收盤價跌2點子，兩連跌，續創去年11月14日以來逾七個月新低，全日在7.2535-7.2564之間波動，距交易區間下限不足10點。

離岸人民幣兌美元(CNH)現升14點子，報7.2698。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1149，較上個交易日升2點子，暫脫離五個月低位，與市場預測偏離仍有逾1400點，上個交易日報7.1151。

市場人士稱，中國最新公布的經濟數據好壞參半，對人民幣匯率的直接影響不大，各方仍聚焦法國選舉以及歐美經濟數據表現；另外分紅購匯需求漸增，這些都不利於人民幣表現，當然中間價信號也顯示即期調整的空間也有限，短期匯價料延續之前的有序貶值走勢。

一外資行交易員也表示，近期美元似乎會繼續朝上走，但人民幣中間價給的空間越來越小，即期也只能橫著。(sl)