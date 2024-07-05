17/06/2024 09:24

【人行操作】MLF縮量續做1820億元利率持平，逆回購40億

《經濟通通訊社17日專訊》人民銀行今日縮量續做中期借貸便利(MLF)，利率持平2.5%，政策利率不降。

人民銀行公布，今日進行1820億元(人民幣．下同)1年期MLF操作，中標利率為2.5%，與此前持平。本月MLF在上周六(15日)到期，規模2370億元，因周末而順延至今日續做。據此計算，MLF淨回籠550億元。

另外，人行今日進行40億元7天期逆回購，中標利率持平1.8%。公開市場今日沒有逆回購到期，即淨投放40億元。

本周公開市場共有80億元逆回購到期，其中，周二到周五每天到期20億元。同時，周三將有700億元國庫現金定存到期。(sl)